Мусаев — о поведении арбитров в Кубке России: «Такого хамства я не припомню»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал поведение арбитров в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо» (0:0).

«Мне не понравилось, как себя вели арбитры. Я хотел узнать, почему главный принял определенное решение, а мне дали желтую карточку. И резервный арбитр мне сказал, что ничего объяснять не будет.

Такого хамства я не припомню. У нас вроде бы наладилась коммуникация. Четвертый арбитр может меня успокоить. Но когда у них покер фейс и сразу же дают карточки, то это плохая работа. Ничего хорошего не будет, как мне кажется.

Если у них цель меня удалить, то они могут это легко сделать. Но в России так никто не делает», — заявил Мусаев.

Ответный матч команд в Кубке России пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.

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