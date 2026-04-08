«Зенит» — «Спартак»: Барко не реализовал пенальти в концовке первого тайма

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не смог реализовать пенальти в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита».

На 40-й минуте вингер сине-бело-голубых Луис Энрике руками попал по лицу Барко внутри штрафной площади «Зенита». После видеопросмотра главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый в ворота питерцев и показал Энрике желтую карточку. Барко не реализовал пенальти, счет в матче по-прежнему 0:0.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».