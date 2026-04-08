Рикардо — о матче с «Краснодаром»: «Мы понимаем, что можем обыграть их в ответном матче и выйти в суперфинал»

Защитник московского «Динамо» Дэвид Рикардо поделился эмоциями после первого матча с «Краснодаром» (0:0) в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Какое впечатление от матча? Были близки к победе.

— Это был хороший матч, понимаем кто они. У нас было больше моментов. Не понимаю момента Бителло. Это красная карточка. Ключевой момент. Во втором тайме мы были лучше. Мне сказали, что Тюкавин был в небольшом офсайде. Мы понимаем, что можем обыграть их в ответном матче и выйти в суперфинал.

— У Скопинцева было много моментов. Почему так было? Что изменили в тактике?

— Он хороший игрок, может еще прибавить. Когда была замена, то мы понимали, что он более атакующий футболист, чем Роберто Фернандес. Мы были командой сегодня и показали, что можем выиграть в ответном матче в Краснодаре.

Ответный матч команд в Кубке России пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.