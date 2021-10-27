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Фукс о первом матче за ЦСКА после травмы: «Я буду только прибавлять»

12:26
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Защитник ЦСКА Бруно Фукс прокомментировал свой первый матч за команду в игре Кубка России с липецким «Металлургом» (2:0) после долгого восстановления от трамы.

«Это действительно было долгое ожидание, я каждый день ждал этого момента. Любой игрок хочет постоянно играть. Вне поля было очень сложно находиться. Было здорово вернуться на поле к своей команде. Я знаю, на меня возлагали большие надежды, которые я долго не мог оправдать. Сейчас я сыграл. Я надеюсь, что дальше буду прибавлять и помогать своей команде в играх», — передает слова Фукса пресс-служба ЦСКА.

Фукс перешел в ЦСКА из бразильского «Интернасьонала» в августе 2020 года за 8 миллионов евро и принял участие в одном матче команды против «Ахмата», в котором провел на поле 12 минут (30 августа 2020 года). Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=H-sBHs31dtU

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Виктория Кравченко все материалы автора

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