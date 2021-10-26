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Березуцкий — о матче с липецким «Металлургом»: «Победа точно не досталась нам малой кровью»

Алексей Березуцкий назвал тяжелым матч ЦСКА с липецким «Металлургом» в БЕТСИТИ Кубке России
19:40
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу команды над липецким «Металлургом» (2:0) в элитном групповом раунде БЕТСИТИ Кубка России.

«Победа точно не досталась нам малой кровью. Игра была тяжелой, как и поле. Я не помню, чтобы матчи на Кубок против команд ФНЛ были легкими. Результатом я доволен, а как-то оценивать игру на таком газоне очень сложно.

Я бы сказал болельщикам спасибо! У нас вторая игра на Кубок, и нас отлично поддерживали что в Ижевске, что здесь. Поддержка была хорошей и теплой, чувствовали себя как дома.

Болельщики скандировали, что Кубок должен быть нашим? У нас всегда одни задачи. Болельщики также скандируют, что ЦСКА всегда должен быть первым, что мы должны быть чемпионами. Это отличные кричалки, которые заставляют нас двигаться вперед", — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА набрал шесть очков и занял первое место в группе. Команда пробилась в 1/8 финала.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/kubok-rossii/aleksey-berezutskiy-ne-pomnyu-chtoby-matchi-na-kubok-protiv-komand-fnl-byli-legkie/

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Екатерина Савостина все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры