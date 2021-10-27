На 74-й минуте матча 3-го тура БЕТСИТИ Кубка России «Енисей» — «Крылья Советов» (1:0) арбитр Артур Федоров принял верное решение, продолжив игру после падения в штрафной площади гостей Александра Канаплина.

Футболист красноярцев тянулся к мячу, пытаясь отправить его в ворота, и в единоборстве с защитником потерял равновесие и упал. Судья правильно квалифицировал столкновение как игровое и не наказал самарцев 11-метровым ударом.

«Енисей» — «Крылья Советов»: судья правильно не назначил пенальти.