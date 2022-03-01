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Сегодня, 14:19

Фристайлист Ридзик посетит матч «Динамо» — «Нижний Новгород»

Роман Шишов
Корреспондент

Бронзовый призер пекинской Олимпиады-2022 в фристайле (дисциплина ски-кросс) Сергей Ридзик посетит сегодня матч 1/8 финала Бетсити Кубка России «Динамо» — «Нижний Новгород» как почетный гость, информирует пресс-служба бело-голубых.

29-летний Ридзик, представляющий спортивное общество «Динамо», также является бронзовым призером Олимпиады-2018.

Матч «Динамо» — «Нижний Новгород» пройдет сегодня, 1 марта, на «ВТБ Арене» в Москве (начало — в 20.00 мск).

ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
Сергей Ридзик
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