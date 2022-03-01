ЦСКА прилетел на матч Кубка России с «Сочи»
ЦСКА прилетел на матч 1/8 финала Кубка России с «Сочи»
ЦСКА прилетел в Сочи на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, сообщает пресс-служба московского клуба.
Встреча с «Сочи» состоится завтра, 2 марта. Игра пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 18.00 по московскому времени.
Полный список игроков, прилетевших для участия в игре:
— Акинфеев, Тороп, Боков
— Фернандес, Фукс, Набабкин, Магнуссон, Бийол, Щенников, Дивеев
— Мухин, Ахметов, Карраскаль, Дзагоев, Зайнутдинов, Гбамен, Медина, Языджи, Обляков
— Эджуке, Яковлев, Заболотный
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/5654
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