ЦСКА прилетел на матч Кубка России с «Сочи»

ЦСКА прилетел на матч 1/8 финала Кубка России с «Сочи»

ЦСКА прилетел в Сочи на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, сообщает пресс-служба московского клуба.

Встреча с «Сочи» состоится завтра, 2 марта. Игра пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 18.00 по московскому времени.

Полный список игроков, прилетевших для участия в игре:

— Акинфеев, Тороп, Боков

— Фернандес, Фукс, Набабкин, Магнуссон, Бийол, Щенников, Дивеев

— Мухин, Ахметов, Карраскаль, Дзагоев, Зайнутдинов, Гбамен, Медина, Языджи, Обляков

— Эджуке, Яковлев, Заболотный