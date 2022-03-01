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Сегодня, 14:05

БЕТСИТИ и РФС учредили новую премию

БЕТСИТИ и РФС учредили новую премию.
Фото БЕТСИТИ
Награду получат лучшие игроки каждого матча плей-офф БЕТСИТИ Кубка России.

Букмекерская компания БЕТСИТИ и Российский футбольный союз учредили премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча».

Лучшего футболиста будут выбирать по итогам каждой встречи плей-офф Кубка и награждать во флеш-зоне. В экспертное жюри войдут представители БЕТСИТИ, РФС и амбассадоры БЕТСИТИ Кубка России — Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Нигматуллин и Дмитрий Сычев.

Награда выполнена в форме тарелки с гравировкой всех 99 участников БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/22 и городов, которые они представляют. Кубок объединяет болельщиков со всех уголков России — от Калининграда до Владивостока. Дизайн премии подчеркивает уникальную географию и масштаб турнира.

Матчи 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России стартуют 1 марта.

Даты и время начала встреч:

1 марта

«Динамо» — «Нижний Новгород» — 20.00

2 марта

«Алания» — «Арсенал» — 16.00

«Сочи» — ЦСКА — 18.00

«Спартак» — «Кубань» — 20.00

3 марта

«Локомотив» — «Енисей» — 18.15

«Рубин» — «Ротор» — 19.00

«Балтика» — «Чайка» — 20.00

«Зенит» — КАМАЗ — 20.15

Время начала матчей — московское.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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