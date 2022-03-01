БЕТСИТИ и РФС учредили новую премию
Букмекерская компания БЕТСИТИ и Российский футбольный союз учредили премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча».
Лучшего футболиста будут выбирать по итогам каждой встречи плей-офф Кубка и награждать во флеш-зоне. В экспертное жюри войдут представители БЕТСИТИ, РФС и амбассадоры БЕТСИТИ Кубка России — Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Нигматуллин и Дмитрий Сычев.
Награда выполнена в форме тарелки с гравировкой всех 99 участников БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/22 и городов, которые они представляют. Кубок объединяет болельщиков со всех уголков России — от Калининграда до Владивостока. Дизайн премии подчеркивает уникальную географию и масштаб турнира.
Матчи 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России стартуют 1 марта.
Даты и время начала встреч:
1 марта
«Динамо» — «Нижний Новгород» — 20.00
2 марта
«Алания» — «Арсенал» — 16.00
«Сочи» — ЦСКА — 18.00
«Спартак» — «Кубань» — 20.00
3 марта
«Локомотив» — «Енисей» — 18.15
«Рубин» — «Ротор» — 19.00
«Балтика» — «Чайка» — 20.00
«Зенит» — КАМАЗ — 20.15
Время начала матчей — московское.