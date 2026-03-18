Агаларов: «Надоело обсуждать судейство, но «Динамо» не уступало «Зениту»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов оценил игру команды в матче с «Зенитом» (0:1) в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Надоело обсуждать судейство. «Зениту» мы не уступали, а моментами даже были лучше. По такой игре не заслужили поражения. Я горд нашими пацанами — теми, кто дебютировал. У них было не так много времени, но они показали достойную игру», — цитирует форварда пресс-служба «Динамо».