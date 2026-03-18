Евсеев: «Какой поворотный момент? «Зенит» должен был катком пройти «Динамо»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев ответил на вопрос, какой момент считает поворотным в матче с «Зенитом» (0:1) в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Нас должна команда «Зенит» катком проходить, какой поворотный момент? Игру новичков оцениваю великолепно», — цитирует Евсеева matchtv.ru.

Пенальти у сине-бело-голубых на 45+9-й минуте реализовал Джон Дуран. 11-метровый был назначен за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на хавбеке «Зенита» Данииле Кондакове. Главный арбитр Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР Евгения Буланова и просмотра видеоповтора.