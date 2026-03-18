Семак: «За победу над махачкалинским «Динамо» абсолютно не стыдно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«За эту победу абсолютно не стыдно. Она абсолютно заслуженная. Естественно, мы хотели забить и с игры. Моменты для этого были. Был прекрасный момент и у Дивеева, и выход один на один у Луиса... Нужно реализовывать. Но мы играли против Махачкалы, которая почти не пропускает, не надо их недооценивать. У нас реализация, конечно, пока хромает. Хотелось бы более уверенно выигрывать, безусловно. Но сегодня не получилось, к сожалению. Главное, что команда побеждает. Все играют по одним и тем же правилам. И неважно, забил ли ты с углового, штрафного, аута или пенальти. Пенальти же тоже нужно заработать. Добежать в штрафную площадь, создать момент определенный, на который бы судьи подумали... Ситуация, которая даже привела бы к просмотру, — ее тоже нужно создать. Это нужно атаковать много. Мы много атакуем. Сезон на сезон не приходится: иногда мы мало бьем пенальти, в этом — много бьем. Стечение определенных обстоятельств. Команды, которые больше атакуют, как правило, больше бьют пенальти. Это понятно, думаю», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

«Зенит» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов и сыграет с проигравшей командой в противостоянии между московскими «Динамо» и «Спартаком».