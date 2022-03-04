Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов оценил жребий красно-белых по четвертьфиналу БЕТСИТИ Кубка России, в котором они сыграют с ЦСКА.

«После поражения в предыдущем дерби, конечно, футболисты «Спартака» должны мобилизоваться и проявить себя. Кто сейчас выглядит сильнее? Они для меня одинаковы. ЦСКА, «Рубин», «Спартак», «Зенит» — для меня одна каша. Уровень сейчас футбола в стране просто... Мне уже без разницы, кто выиграет Кубок, потому что он потерял свою популярность. Думаю, что «Зенит» пройдет «Аланию» и доплывет до финала. Будем надеяться, что какая-то московская команда тоже дойдет. Возможно, «Динамо». «Балтика» — для них не уровень, но футбол — игра непредсказуемая», — сказал Гаврилов «СЭ».

Ранее, 26 февраля, московский «Спартак» проиграл ЦСКА в 19-м туре Тинькофф РПЛ (0:2).