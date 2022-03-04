ЦСКА — «Спартак» и другие: определились пары 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
4 марта прошла жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Ее ведущей была амбассадор букмекерской компании БЕТСИТИ Софья Тартакова. Также в процедуре приняли участие бывшие футболисты сборной России Андрей Тихонов и Руслан Пименов.
Главным событием четвертьфинального раунда станет «Дерби Всея Руси» между «Спартаком» и ЦСКА. Аналитики букмекерской компании оценили шансы всех участников 1/4 пробиться в полуфинал:
ЦСКА — «Спартак»
Шансы армейцев выйти в 1/2 финала оцениваются коэффициентом 1.80. Аналогичный выбор в пользу красно-белых доступен за 2.00.
«Алания» — «Зенит»
Команда Семака — явный фаворит встречи несмотря на выездной матч. Поставить на проход «Зенита» можно за 1.21. Шансы «Алании» попасть в полуфинал оцениваются котировкой 4.40.
«Енисей» — «Рубин»
Аналитики букмекерской компании считают коллектив Слуцкого фаворитом противостояния. Сделать ставку на выход «Рубина» в полуфинал можно за 1.43. Аналогичный выбор в пользу «Енисея» доступен за 2.80.
«Балтика» — «Динамо»
Гости — явные фавориты матча, по мнению букмекера. Шансы «Динамо» пробиться в полуфинал оцениваются коэффициентом 1.24. Проход «Балтики» идет за 4.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7