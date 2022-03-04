4 марта прошла жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Ее ведущей была амбассадор букмекерской компании БЕТСИТИ Софья Тартакова. Также в процедуре приняли участие бывшие футболисты сборной России Андрей Тихонов и Руслан Пименов.

Главным событием четвертьфинального раунда станет «Дерби Всея Руси» между «Спартаком» и ЦСКА. Аналитики букмекерской компании оценили шансы всех участников 1/4 пробиться в полуфинал:

ЦСКА — «Спартак»

Шансы армейцев выйти в 1/2 финала оцениваются коэффициентом 1.80. Аналогичный выбор в пользу красно-белых доступен за 2.00.

«Алания» — «Зенит»

Команда Семака — явный фаворит встречи несмотря на выездной матч. Поставить на проход «Зенита» можно за 1.21. Шансы «Алании» попасть в полуфинал оцениваются котировкой 4.40.

«Енисей» — «Рубин»

Аналитики букмекерской компании считают коллектив Слуцкого фаворитом противостояния. Сделать ставку на выход «Рубина» в полуфинал можно за 1.43. Аналогичный выбор в пользу «Енисея» доступен за 2.80.

«Балтика» — «Динамо»

Гости — явные фавориты матча, по мнению букмекера. Шансы «Динамо» пробиться в полуфинал оцениваются коэффициентом 1.24. Проход «Балтики» идет за 4.10.