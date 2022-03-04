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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:15

Комбаров назвал матч с ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России самым важным для Ваноли этой весной

Дмитрий Комбаров отреагировал на результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка России
Антон Иванов

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от жеребьевки четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России.

«Дерби — всегда бойня. Это будет очень интересный матч. Это шанс для красно-белых вернуть должок армейцам за два проигранных дерби в чемпионате. У «Спартака» совсем мало шансов рассчитывать на положительный результат в Тинькофф РПЛ, нужно делать акцент на кубок. Дерби в четвертьфинале будет самым важным матчем для Ваноли этой весной. Пока рано делать выводы о его работе. Можно будет что-то говорить только по окончании сезона», — сказал Комбаров «СЭ».

Ранее, 4 марта, состоялась жеребьевка, по результатам которой «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Зенит» — с «Аланией», «Динамо» — с «Балтикой», а «Рубин» — с «Енисеем».

Матчи 1/4 финала Кубка России пройдут в период с 19 по 21 апреля. Финал запланирован на 29 мая 2022 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Дмитрий Комбаров
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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