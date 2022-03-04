Комбаров назвал матч с ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России самым важным для Ваноли этой весной

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от жеребьевки четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России.

«Дерби — всегда бойня. Это будет очень интересный матч. Это шанс для красно-белых вернуть должок армейцам за два проигранных дерби в чемпионате. У «Спартака» совсем мало шансов рассчитывать на положительный результат в Тинькофф РПЛ, нужно делать акцент на кубок. Дерби в четвертьфинале будет самым важным матчем для Ваноли этой весной. Пока рано делать выводы о его работе. Можно будет что-то говорить только по окончании сезона», — сказал Комбаров «СЭ».

Ранее, 4 марта, состоялась жеребьевка, по результатам которой «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Зенит» — с «Аланией», «Динамо» — с «Балтикой», а «Рубин» — с «Енисеем».

Матчи 1/4 финала Кубка России пройдут в период с 19 по 21 апреля. Финал запланирован на 29 мая 2022 года.