Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал поражение «Локомотива» от красноярского «Енисея» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (0:4).

«Вот взять «Локомотив» — топ-команда РПЛ крупно проигрывает «Енисею» из ФНЛ. Прекрасно все понимаю, бывают случайности, но это поражение ни в какие ворота не лезет. Гисдоль сбежал? Хорошая команда играет нормально и без тренера», — сказал Гаврилов «СЭ».

Ранее, 4 февраля, стало известно, что в четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России красноярская команда сыграет с «Рубином».