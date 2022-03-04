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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:52

Ветеран ЦСКА назвал неудачной жеребьевку БЕТСИТИ Кубка России

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» высказался жеребьевке четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Соперником армейцев стал московский «Спартак».

«Недоволен жеребьевкой, очень ужасный жребий! ЦСКА достался очень серьезный соперник. Никаких реваншистских настроений не будет. Это все рассуждения журналистов и фанатов. Профессионалы об этом не думают. Будет сложная игра. Очень опасаюсь этого матча. Через месяц «Спартак» будет еще сильнее. Фаворита в этой игре не будет», — сказал Пономарев «СЭ».

В 1/4 финала пройдут следующие матчи: ЦСКА — «Спартак», «Алания» — «Зенит», «Енисей» — «Рубин» и «Балтика» — «Динамо» (Москва).

Встречи пройдут в период с 19 по 21 апреля.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
ФК ЦСКА (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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