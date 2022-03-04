Ветеран ЦСКА назвал неудачной жеребьевку БЕТСИТИ Кубка России

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» высказался жеребьевке четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Соперником армейцев стал московский «Спартак».

«Недоволен жеребьевкой, очень ужасный жребий! ЦСКА достался очень серьезный соперник. Никаких реваншистских настроений не будет. Это все рассуждения журналистов и фанатов. Профессионалы об этом не думают. Будет сложная игра. Очень опасаюсь этого матча. Через месяц «Спартак» будет еще сильнее. Фаворита в этой игре не будет», — сказал Пономарев «СЭ».

В 1/4 финала пройдут следующие матчи: ЦСКА — «Спартак», «Алания» — «Зенит», «Енисей» — «Рубин» и «Балтика» — «Динамо» (Москва).

Встречи пройдут в период с 19 по 21 апреля.