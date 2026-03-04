Сперцян: «Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян попросил проверить поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Джону Кордобе.
4 марта «быки» проиграли армейцам со счетом 1:3 в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. Много журналистов было за воротами и они все слышали, — сказал Сперцян после матча.
— Что конкретно было?
— Думаю, это слышно. Когда подавался угловой. Все доказательства есть. С этим нужно разбираться.
— Есть же протокол.
— Мы обратились. Судья сказал: «Нет, успокойтесь». И все. Это было, когда удалили Джованни. Это ужас. Не должно такого происходить. Это не футбол. Не понимаю, что происходит и почему это происходит. Могу многого наговорить.
— В матче «Реала» остановили игру за считанные секунды, когда подобное произошло с Винисиусом.
— В следующий раз мы будем уходить с поля.
Ответный матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 17 марта в Краснодаре.