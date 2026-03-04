ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в Кубке России

ЦСКА дома обыграл «Краснодар» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1. Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве.

Счет в матче открыли гости — гол на 22-й минуте забил Мозес Кобнан. Хозяева отличились трижды во втором тайме. На 54-й минуте гол забил Кирилл Глебов, спустя 14 минут — Данил Круговой. В концовке встречи окончательный счет установил Матеус Алвес. Две голевые передачи сделал Матвей Кисляк.

На 19-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков не реализовал пенальти.

«Краснодар» с 72-й минуты играл вдесятером после удаления вышедшего во второй половине защитника Джованни Гонсалеса.

Ответная игра пройдет 17 марта в Краснодаре.