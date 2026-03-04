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4 марта, 23:28

Полузащитник ЦСКА Алвес: «Краснодар» пытался нас спровоцировать, но мы не поддались»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Краснодар» пытался нас спровоцировать, но мы не поддались. Заставили их получить красную карточку», — сказал Алвес после матча.

«Краснодар» с 72-й минуты играл вдесятером после удаления защитника Джованни Гонсалеса.

Ответный матч между командами пройдет 17 марта в Краснодаре.

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес забивает третий гол в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;.ЦСКА набирает форму. «Краснодар» повел в Москве, но команда Челестини дала мощный ответ
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
04 марта, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Краснодар

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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Алвес
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