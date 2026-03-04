Полузащитник ЦСКА Алвес: «Краснодар» пытался нас спровоцировать, но мы не поддались»
Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Краснодар» пытался нас спровоцировать, но мы не поддались. Заставили их получить красную карточку», — сказал Алвес после матча.
«Краснодар» с 72-й минуты играл вдесятером после удаления защитника Джованни Гонсалеса.
Ответный матч между командами пройдет 17 марта в Краснодаре.
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