Мор: «О том, что в «Спартаке» играет Мелешин, болельщики узнали только из-за Кубка»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, чем ему нравится новая система проведения FONBET Кубка России.

«Я разобрался в новой система Кубка. На самом деле поначалу все казалось совсем плохо. Особенно, когда не было накала в играх. Но, чем дальше, тем больше мне нравилось. Конечно, минусы тоже есть. Однако не могу сказать, что плохой формат», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Также он отметил, что за счет такого формата тренеры могут поэкспериментировать с составом и дать возможность резерву проявить себя.

«Сейчас такая возможность есть, да. Например, о том, что в «Спартаке» играет молодой парень Мелешин, болельщики узнали только из-за Кубка. Если бы не такой формат, он на поле не вышел бы. Осенью в Кубке получают шансы те, кто мало играет в чемпионате, в том числе молодые футболисты. Если они себя проявляют, то могут стать игроками основного состава», — добавил экс-защитник.

В текущем сезоне розыгрыш FONBET Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.