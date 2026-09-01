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1 сентября, 18:25

«Акрон» в серии пенальти победил «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка

Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.

Фото «СЭ»
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1 сентября, 18:27

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

1 сентября, 18:27

13 октября «Локомотив» и «Акрон» встретятся в четвертом туре турнира, но уже в Москве.

1 сентября, 18:26

В группе D сейчас лидирует «Ростов» (6 очков), у которого два матча. Далее идут «Акрон» (5), потом ЦСКА (2) и «Локомотив» (2). Красно-синие также провели две игры.

1 сентября, 18:25

«Локомотив» по пенальти проиграл «Акрону» в матче Кубка России

Вот и все! Матч в Самаре завершился. «Локомотив» в гостевом матче третьего тура пути РПЛ Кубка России уступил «Акрону» в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии 11-метровых точнее оказались хозяева — 5:4. У «Локомотива» по-прежнему в этом сезоне нет побед!

1 сентября, 18:24

Макеев принес тольяттинцам победу в серии пенальти — 5:4. Опять железнодорожники проиграли.

1 сентября, 18:23

Чевардин пробил сильно, но в створ не попал.

1 сентября, 18:22

Дмитриев паненкой послал мяч по центру — 4:4.

1 сентября, 18:22

Бабкин несильно послал мяч в левый угол — Тереховский угол не угадал. 4:3.

1 сентября, 18:21

Бардыбахин не попал в створ. Снова неточный удар в левый угол.

1 сентября, 18:20

Морозов пробил правее центра — Тереховский отразил.

1 сентября, 18:19

Новичок Оганесян точен — 3:3. Еще один удар по центру.

1 сентября, 18:19

Салтыков засадил в левую девятку. В стиле Монтеса — 3:2.

1 сентября, 18:18

Дуду сравнял счет в серии — 2:2. Бразилец пробил почти по центру.

1 сентября, 18:17

Голубев также мажет. В левый нижний угол молодой нападающий не попал.

1 сентября, 18:16

Марадишвили не попадает в створ. Москвичи теперь впереди с преимуществом.

1 сентября, 18:16

Пиняев вернул гостям преимущество — 2:1. Удар на силу, мяч влетел под перекладину.

1 сентября, 18:15

Хосонов ответил — легонько в правый угол. Лантратов дернулся в другой — 1:1.

1 сентября, 18:14

Монтес начал серию — в левую девятку попал. Без шансов для вратаря. 1:0.

1 сентября, 18:13

Все внимание к вратарям — Тереховскому и Лантратову.

1 сентября, 18:12

«Акрон» и «Локомотив» не выявили победителя в основное время

90+5-я минута. 0:0 — итог после двух таймов. Хозяева выглядели предпочтительнее в первом тайме, а гости — после перерыва. Сейчас будет серия пенальти.

1 сентября, 18:11

90+4-я минута. Нет. Ничего опасного — не самая лучшая подача с углового. Галактитнов рукой закрыл лицо.

1 сентября, 18:10

90+3-я минута. Активные действия гостей привели к угловому. Это может быть последний шанс вырвать победу в основное время.

1 сентября, 18:09

90+2-я минута. Во вне игры залез кто-то из хозяев.

1 сентября, 18:08

90+1-я минута. То ли бил, то ли навешивал Бабкин — неточно. Да и Сильянов уходящий за пределы поля мяч не достал.

1 сентября, 18:07

90-я минута. Четыре минуты добавлено ко второму тайму. Серия пенальти все ближе.

1 сентября, 18:06

89-я минута. Момент у гостей! Старательный Сильянов развил скорость и вышел, по сути, один на один с Тереховским. Вратарь вышел навстречу игроку и тот не попал в створ!

1 сентября, 18:04

87-я минута. Удар в створ — событие для нашего матча. Правда, сейчас Дмитриев пробил несильно.

1 сентября, 18:02

86-я минута. Уместно вспомнить, что железнодорожники в концовке предыдущего матча с РПЛ пропустили как раз в концовке — от «Динамо».

1 сентября, 18:01

85-я минута. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев присутсвует на этом матче.

1 сентября, 18:00

83-я минута. Удар Голубева из чужой штрафной, но с острого угла — неточно.

1 сентября, 17:59

82-я минута. Хосонов оказался на газоне после стыка с Коваленко. Хетаг поднимается. Лимит замен у хозяев выбран.

1 сентября, 17:58

81-я минута. Кто-то из представителей гостей получил желтую карточку. Похоже, кто-то из медиков, провожавших Беншимола в подтрибунное помещение.

1 сентября, 17:56

80-я минута. Опять же, производя замены, тренерам нужно помнить о возможной серии пенальти.

1 сентября, 17:55

79-я минута. Руденко покинул игру. На поле появился Голубев.

1 сентября, 17:53

77-я минута. Беншимол уже за пределами поля. Более того, ему требуются носилки.

1 сентября, 17:52

Беншимол заменен из-за травмы в матче с «Локомотивом»

76-я минута. Дуду появился на поле. Он заменил Беншимола. Обратная замена. Вынужденная, из-за травмы.

1 сентября, 17:51

75-я минута. И все-таки травма. Беншимол показал, что не может продолжать матч. Пожалуй, это главное событие матча на данный момент.

1 сентября, 17:50

74-я минута. Беншимол дает понять, что, несмотря на повреждение, матч продолжит.

1 сентября, 17:49

73-я минута. Руденко схлопотал желтую карточку за подкат под Ведерникова.

1 сентября, 17:48

72-я минута. Марадишвили исполнил угловой — никто в штрафной из тольяттинцев до мяча не добрался.

1 сентября, 17:48

71-я минута. Морозов своевременным подкатом прервал контратаку соперника. Беншимол на поле, но пока хромает.

1 сентября, 17:47

70-я минута. Беншимолу досталось по колену после стыка с Морозовым. Тольяттинцы пока играют вдесятером.

1 сентября, 17:46

69-я минута. Высокую подачу справа в штрафную делал Оганесян — Макеев до мяча не добрался.

1 сентября, 17:45

68-я минута. Сильянов попал по ноге Дмитриеву в центре поля. Здесь желтой карточки не будет.

1 сентября, 17:44

67-я минута. Беншимол заменил Платона, а Оганесян вышел вместо Базилевского.

1 сентября, 17:41

65-я минута. Пиняев вошел в чужую штрафную слева, пошел обыгрывать двоих и тут же потерял мяч.

1 сентября, 17:40

64-я минута. Также напомним, что ничьей сегодня быть не может. Серия пенальти будет, если в основное время команды не выявят сильнейшего.

1 сентября, 17:40

63-я минута. Беншимол и Оганесян у бровки. Тренерский штаб хозяев усиливает атаку под концовку встречи.

1 сентября, 17:39

62-я минута. Морозов получил желтую карточку за фол на Марадишвили. Жесткий прием в центре поля.

1 сентября, 17:36

61-я минута. 55 на 45 процентов — соотношение по владению мячом в пользу тольяттинцев.

1 сентября, 17:35

60-я минута. Уже шесть угловых сегодня исполнили хозяева. Сейчас Лантратов умело сыграл на выходе — мяч выбит из штрафной.

1 сентября, 17:35

59-я минута. Монтес отдал неважный пас на партнера, Дмитриев перехватил и в единоборстве с Морозовым заработал угловой.

1 сентября, 17:33

57-я минута. Бакаев, Ненахов и Раков игру покинули. Вышли Пиняев, Салтыков и Чевардин.

1 сентября, 17:30

55-я минута. Сразу тройную замену готовит Галактионов. Реакция на недостаточно активную игру, как в первом тайме, так и после перерыва.

1 сентября, 17:29

53-я минута. Сильянов долго вводил мяч в игру — переход хода. Мяч отдали тольяттинцам.

1 сентября, 17:28

53-я минута. Ненахов придержал за футболку Марадишвили и получил желтую карточку.

1 сентября, 17:27

52-я минута. На активность москвичей тольяттинцы отвечают хорошим контролем мяча.

1 сентября, 17:26

50-я минута. Витор снял воздух в своей штрафной после углового.

1 сентября, 17:25

50-я минута. Комбинация Коваленко и Бакаева привела к угловому у ворот Тереховского.

1 сентября, 17:24

48-я минута. Да, и у гостей замена состоялась в перерыве. Коваленко появился вместо Щетинина.

1 сентября, 17:23

47-я минута. Раков прессинговал Тереховского — мяч попал в руку нападающему. Бесполезное давление.

1 сентября, 17:21

46-я минута. Игра возобновилась. Впереди второй тайм. С мячом хозяева.

1 сентября, 17:20

46-я минута. Замены состоялись в составе хозяев в перерыве. Бардыбахин и Марадишвили вышли на поле.

1 сентября, 17:05

«Акрон» и «Локомотив» в первом тайме счет не открыли

45+2-я минута. 0:0 — итог первого тайма. Хозяева активнее. Возможно, даже «Акрон» наиграл на гол, но у Лантратова иное мнение. «Акрон» снова хорош против соперника из Москвы, но забить не может. Посмотрим, что будет после перерыва.

1 сентября, 17:03

45-я минута. Одна минута добавлена к первому тайму. Паузы были, но незначительные.

1 сентября, 17:02

44-я минута. На газоне и держится за голову Макеев. Досталось ему в единоборстве с Морозовым.

1 сентября, 17:01

43-я минута. Красивый удар Ракова в падении с угла штрафной — неточно. Отметим скидку Щетинина.

1 сентября, 16:59

41-я минута. Щетинин недалеко вынес мяч после стандарта, потом Дмитриев пробил — неточно.

1 сентября, 16:58

40-я минута. Суматоха в штрафной гостей после углового. Три или четыре удара заблокировали защитники, при этом Лантратов в игру не вступал.

1 сентября, 16:57

39-я минута. Не стесняются хозяева бить издали. Сейчас Хосонов неплохо приложился — Лантратов потащил мяч из-под перекладины.

1 сентября, 16:56

38-я минута. Дальний, но несильный удар в исполнении Дмитриева. Да, в створ, но Лантратов такие не пропускает!

1 сентября, 16:55

37-я минута. Бакаев справа навесил, а Монтес бил с нулевого угла — разминка для Тереховского.

1 сентября, 16:55

36-я минута. У гостей был шанс развить перспективную атаку, однако Раков сделал неточный пас на Бакаева.

1 сентября, 16:52

34-я минута. Отмечаем первый удар в створ от гостей. Это Раков проверил бдительность Тереховского.

1 сентября, 16:51

34-я минута. Хосонов в порядке! Опасную контратаку разгоняли гости — Хетаг снял мяч с ноги Ракова в ответственный момент. Вадим должен был уже забивать.

1 сентября, 16:51

33-я минута. Удар издали со стандарта — Лантратов не рискнул ловить, но четко отбил.

1 сентября, 16:50

32-я минута. Теперь Дмитриева повалили на газон. Фол в метрах 30 от ворот Лантратова.

1 сентября, 16:49

31-я минута. Более того, в составе хозяев готовится замена. Новичок Оганесян начал разминку.

1 сентября, 16:48

30-я минута. Хосонов нуждается в помощи медиков. Он побыл на газоне, потом поднялся и ушел за пределы поля. Все равно требуется помощь специалистов.

1 сентября, 16:46

28-я минута. А следом угловой в пользу железнодорожников. Москвичи что-то показывают в атаке, хотя ударов по воротам нет.

1 сентября, 16:45

27-я минута. Удар со стандарта исполнил Раков — попал в стенку, составленную из футболистов хозяев.

1 сентября, 16:44

26-я минута. Лончар получил желтую карточку за фол близ своей штрафной. Бакаев сбит.

1 сентября, 16:42

25-я минута. Руденко впереди наконец-то зацепился за мяч, пас на Бакаева, который сделал навес — защита хозяев играет внимательно.

1 сентября, 16:41

24-я минута. Тонкий проникающий пас в штрафную от Бистровича — Лантратов оперативно перехватил.

1 сентября, 16:41

23-я минута. 5:0 — соотношение по ударам к этой минута в пользу тольяттинцев.

1 сентября, 16:39

22-я минута. Монтес успешно отзащищался против Пауло Витора. Москвичи отбились после череды стандартов.

1 сентября, 16:38

21-я минута. Еще один корнер заработали тольяттинцы, уже третий в матче. Это результат борьбы в чужой штрафной.

1 сентября, 16:38

20-я минута. И еще один довольно прицельный удар по воротам Лантратова. Случился небольшой рикошет, хозяева заработали право на угловой.

1 сентября, 16:36

18-я минута. И пас издали в направлении Ракова не доходит до адресата. Длины поля не хватает москвичам.

1 сентября, 16:34

16-я минута. Мелкий фол в атаке со стороны Годяева. 4:3 — чуть чаще правила нарушают гости.

1 сентября, 16:33

15-я минута. Пас из глубины в направлении Бакаева — Тереховский оказывается на мяче первым.

1 сентября, 16:32

14-я минута. По-прежнему ничего в атаке не создали гости. А тольяттинцы уже дважды довольно опасно тревожили Лантратова.

1 сентября, 16:31

13-я минута. Лантратов в порядке! Бистрович исполнил стандарт, Лончар головой скорректировал полет мяча — вратарь потащил.

1 сентября, 16:30

12-я минута. Куда острее ответ хозяев. По ногам получил Макеев, это Руденко его сбил. Будет опасный стандарт.

1 сентября, 16:29

11-я минута. Контроль-то хороший, а движение вперед отсутствует.

1 сентября, 16:27

10-я минута. Хороший контроль мяча у гостей. Почти минуту они держат мяч.

1 сентября, 16:25

8-я минута. Подкат Монтеса под Макеева — хозяева заработали право на аут.

1 сентября, 16:24

7-я минута. Лантратов выручает! Это Дмитриев раскачал Морозова и плотно пробил с метров 20-ти — голкипер отбил.

1 сентября, 16:23

6-я минута. Старается Бабкин, этот стадион ему хорошо знаком. Сейчас на нес сфолили в метрах 35 от ворот Тереховского.

1 сентября, 16:22

4-я минута. Первый удар в исполнении гостей, но из офсайда. Это Витор ошибся возле своей штрафной, однако Бабкин бил уже из вне игры, но в створ не попал.

1 сентября, 16:21

4-я минута. Аут на своей половине поля заработали железнодорожники. Будничное начало в их исполнении.

1 сентября, 16:21

3-я минута. Тереховский пока без серьезной работы. До него сейчас докатился мяч.

1 сентября, 16:20

2-я минута. Первый удар в матче состоялся. С границы штрафной по мячу приложился Макеев — выше перекладины.

1 сентября, 16:19

Матч «Акрона» и «Локомотива» начался

1-я минута. Встреча в Самаре стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московского клуба.

1 сентября, 16:17

Никуда без сегодяшней тематики. День знаний как никак! Сейчас прозвучал первый звонок. Местная ученица-первоклассница нанесла символический удар.

1 сентября, 16:15

Перед началом матча был представлен новобранец хозяев Карлен Оганесян, полузащитник сборной Армении.

1 сентября, 16:13

Футболисты появляются на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.

1 сентября, 15:21

Стартовый состав «Локомотива» на матч в Самаре

Стартовый состав: Лантратов, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Годяев, Щетинин, Бабкин, Руденко, Раков, Бакаев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Фассон, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Пиняев, Салтыков, Голубев, Еремеев, Мялковский.

1 сентября, 15:20

Стартовый состав «Акрона» на матч против «Локомотива»

Стартовый состав: Тереховский, Велерников, Лончар, Витор, Попенков, Базилевский, Бистрович, Хосонов, Платон, Макеев, Дмитриев.

Запасные: Гудиев, Волочай, Роча, Бардыбахин, Эсковаль, Хаметов, Марадишвили, Дуду, Беншимол, Холодов, Оганесян.

1 сентября, 01:15

«Акрон» — «Локомотив»: потери

У «Акрона» травмированы защитники Марат Бокоев и Йонуц Неделчару, полузащитники Максим Болдырев и Юрий Железнов, а также нападающий Дмитрий Пестряков. Дисквалифицирован форвард Кевин Аревало. У «Локомотива» восстанавливается нападающий Николай Комличенко. Под вопросом появление защитника Жерзино Ньямси.

1 сентября, 01:05

«Акрон» — «Локомотив»: личные встречи

Команды встречались в Москве три недели назад в чемпионате, тогда матч завершился без забитых мячей (0:0).Перед этим «Локомотив» выиграл пять «личек» из шести, причем дважды крупно. Единственная победа «Акрона» над «Локомотивом» в истории российского футбола добыта в серии пенальти — в марте 2023-го в матче второго этапа 1/4 финала пути регионов (1:1, 7:6 — по пенальти).

1 сентября, 00:55

Форма «Локомотива» в Кубке России

«Локомотив» в первом туре ушел от поражения в основное время в дерби с ЦСКА, но уступил по пенальти (1:1, 4:5 — по пенальти). Голом отметился Александр Сильянов. Затем «Локо» в гостях проиграл «Ростову» (0:1), пропустив с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

1 сентября, 00:45

Форма «Акрона» в Кубке России

На старте турнира «Акрон» дома крупно проиграл «Ростову» со счетом 0:4. В следующем туре тольяттинцы на выезде победили ЦСКА (1:0). Победный мяч забил Кевин Аревало, который позже получил прямую красную карточку.

1 сентября, 00:35

Где смотреть трансляцию матча «Акрон» — «Локомотив»

Матч «Акрона» с «Локомотивом» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

1 сентября, 00:30

«Акрон» примет «Локомотив» в матче 3-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
01 сентября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
0:0
Локомотив

1 сентября, 00:25

Дата, место и время начала матча «Акрон» — «Локомотив»

Матч команд Срджана Благоевича и Михаила Галактионова состоится во вторник, 1 сентября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

1 сентября, 00:15

Во вторник, 1 сентября, «Акрон» и «Локомотив» сыграют в матче третьего тура пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Железнодорожники по-прежнему в этом сезоне бед побед. Неудачная серия насчитывает восемь матчей — шесть в чемпионате и две игры в Кубке. Лишь в одной встрече «Локомотив» не пропустил. Этот как раз была игра с «Акроном» (0:0) в чемпионате 8 августа.

У тольяттинцев практически другая ситуация — лишь одна победа в восьми встречах сезона. Но она одержана как раз в Кубке страны и над крепким соперником — ЦСКА (1:0). Причем в минувшие выходные «Акрон» отобрал очки у армейцев и в чемпионате (2:2).

По очным матчам «Локомотив» имеет солидный перевес над «Акроном». Москвичи уступали лишь раз — в кубковой встрече по пенальти в марте 2023-го (1:1, 6:7 — по пенальти). После этого «Локо» одержал пять побед при двух ничьих.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Акрон» — «Локомотив». Присоединяйтесь!

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