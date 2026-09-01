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1 сентября, 18:25
«Акрон» в серии пенальти победил «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
13 октября «Локомотив» и «Акрон» встретятся в четвертом туре турнира, но уже в Москве.
В группе D сейчас лидирует «Ростов» (6 очков), у которого два матча. Далее идут «Акрон» (5), потом ЦСКА (2) и «Локомотив» (2). Красно-синие также провели две игры.
«Локомотив» по пенальти проиграл «Акрону» в матче Кубка России
Вот и все! Матч в Самаре завершился. «Локомотив» в гостевом матче третьего тура пути РПЛ Кубка России уступил «Акрону» в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии 11-метровых точнее оказались хозяева — 5:4. У «Локомотива» по-прежнему в этом сезоне нет побед!
Макеев принес тольяттинцам победу в серии пенальти — 5:4. Опять железнодорожники проиграли.
Пиняев вернул гостям преимущество — 2:1. Удар на силу, мяч влетел под перекладину.
«Акрон» и «Локомотив» не выявили победителя в основное время
90+5-я минута. 0:0 — итог после двух таймов. Хозяева выглядели предпочтительнее в первом тайме, а гости — после перерыва. Сейчас будет серия пенальти.
90+4-я минута. Нет. Ничего опасного — не самая лучшая подача с углового. Галактитнов рукой закрыл лицо.
90+3-я минута. Активные действия гостей привели к угловому. Это может быть последний шанс вырвать победу в основное время.
90+1-я минута. То ли бил, то ли навешивал Бабкин — неточно. Да и Сильянов уходящий за пределы поля мяч не достал.
89-я минута. Момент у гостей! Старательный Сильянов развил скорость и вышел, по сути, один на один с Тереховским. Вратарь вышел навстречу игроку и тот не попал в створ!
87-я минута. Удар в створ — событие для нашего матча. Правда, сейчас Дмитриев пробил несильно.
86-я минута. Уместно вспомнить, что железнодорожники в концовке предыдущего матча с РПЛ пропустили как раз в концовке — от «Динамо».
85-я минута. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев присутсвует на этом матче.
82-я минута. Хосонов оказался на газоне после стыка с Коваленко. Хетаг поднимается. Лимит замен у хозяев выбран.
81-я минута. Кто-то из представителей гостей получил желтую карточку. Похоже, кто-то из медиков, провожавших Беншимола в подтрибунное помещение.
80-я минута. Опять же, производя замены, тренерам нужно помнить о возможной серии пенальти.
Беншимол заменен из-за травмы в матче с «Локомотивом»
76-я минута. Дуду появился на поле. Он заменил Беншимола. Обратная замена. Вынужденная, из-за травмы.
75-я минута. И все-таки травма. Беншимол показал, что не может продолжать матч. Пожалуй, это главное событие матча на данный момент.
72-я минута. Марадишвили исполнил угловой — никто в штрафной из тольяттинцев до мяча не добрался.
71-я минута. Морозов своевременным подкатом прервал контратаку соперника. Беншимол на поле, но пока хромает.
70-я минута. Беншимолу досталось по колену после стыка с Морозовым. Тольяттинцы пока играют вдесятером.
69-я минута. Высокую подачу справа в штрафную делал Оганесян — Макеев до мяча не добрался.
68-я минута. Сильянов попал по ноге Дмитриеву в центре поля. Здесь желтой карточки не будет.
65-я минута. Пиняев вошел в чужую штрафную слева, пошел обыгрывать двоих и тут же потерял мяч.
64-я минута. Также напомним, что ничьей сегодня быть не может. Серия пенальти будет, если в основное время команды не выявят сильнейшего.
63-я минута. Беншимол и Оганесян у бровки. Тренерский штаб хозяев усиливает атаку под концовку встречи.
62-я минута. Морозов получил желтую карточку за фол на Марадишвили. Жесткий прием в центре поля.
61-я минута. 55 на 45 процентов — соотношение по владению мячом в пользу тольяттинцев.
60-я минута. Уже шесть угловых сегодня исполнили хозяева. Сейчас Лантратов умело сыграл на выходе — мяч выбит из штрафной.
59-я минута. Монтес отдал неважный пас на партнера, Дмитриев перехватил и в единоборстве с Морозовым заработал угловой.
57-я минута. Бакаев, Ненахов и Раков игру покинули. Вышли Пиняев, Салтыков и Чевардин.
55-я минута. Сразу тройную замену готовит Галактионов. Реакция на недостаточно активную игру, как в первом тайме, так и после перерыва.
53-я минута. Сильянов долго вводил мяч в игру — переход хода. Мяч отдали тольяттинцам.
50-я минута. Комбинация Коваленко и Бакаева привела к угловому у ворот Тереховского.
48-я минута. Да, и у гостей замена состоялась в перерыве. Коваленко появился вместо Щетинина.
47-я минута. Раков прессинговал Тереховского — мяч попал в руку нападающему. Бесполезное давление.
46-я минута. Замены состоялись в составе хозяев в перерыве. Бардыбахин и Марадишвили вышли на поле.
«Акрон» и «Локомотив» в первом тайме счет не открыли
45+2-я минута. 0:0 — итог первого тайма. Хозяева активнее. Возможно, даже «Акрон» наиграл на гол, но у Лантратова иное мнение. «Акрон» снова хорош против соперника из Москвы, но забить не может. Посмотрим, что будет после перерыва.
45-я минута. Одна минута добавлена к первому тайму. Паузы были, но незначительные.
44-я минута. На газоне и держится за голову Макеев. Досталось ему в единоборстве с Морозовым.
43-я минута. Красивый удар Ракова в падении с угла штрафной — неточно. Отметим скидку Щетинина.
41-я минута. Щетинин недалеко вынес мяч после стандарта, потом Дмитриев пробил — неточно.
40-я минута. Суматоха в штрафной гостей после углового. Три или четыре удара заблокировали защитники, при этом Лантратов в игру не вступал.
39-я минута. Не стесняются хозяева бить издали. Сейчас Хосонов неплохо приложился — Лантратов потащил мяч из-под перекладины.
38-я минута. Дальний, но несильный удар в исполнении Дмитриева. Да, в створ, но Лантратов такие не пропускает!
37-я минута. Бакаев справа навесил, а Монтес бил с нулевого угла — разминка для Тереховского.
36-я минута. У гостей был шанс развить перспективную атаку, однако Раков сделал неточный пас на Бакаева.
34-я минута. Отмечаем первый удар в створ от гостей. Это Раков проверил бдительность Тереховского.
34-я минута. Хосонов в порядке! Опасную контратаку разгоняли гости — Хетаг снял мяч с ноги Ракова в ответственный момент. Вадим должен был уже забивать.
33-я минута. Удар издали со стандарта — Лантратов не рискнул ловить, но четко отбил.
32-я минута. Теперь Дмитриева повалили на газон. Фол в метрах 30 от ворот Лантратова.
31-я минута. Более того, в составе хозяев готовится замена. Новичок Оганесян начал разминку.
30-я минута. Хосонов нуждается в помощи медиков. Он побыл на газоне, потом поднялся и ушел за пределы поля. Все равно требуется помощь специалистов.
28-я минута. А следом угловой в пользу железнодорожников. Москвичи что-то показывают в атаке, хотя ударов по воротам нет.
27-я минута. Удар со стандарта исполнил Раков — попал в стенку, составленную из футболистов хозяев.
26-я минута. Лончар получил желтую карточку за фол близ своей штрафной. Бакаев сбит.
25-я минута. Руденко впереди наконец-то зацепился за мяч, пас на Бакаева, который сделал навес — защита хозяев играет внимательно.
24-я минута. Тонкий проникающий пас в штрафную от Бистровича — Лантратов оперативно перехватил.
22-я минута. Монтес успешно отзащищался против Пауло Витора. Москвичи отбились после череды стандартов.
21-я минута. Еще один корнер заработали тольяттинцы, уже третий в матче. Это результат борьбы в чужой штрафной.
20-я минута. И еще один довольно прицельный удар по воротам Лантратова. Случился небольшой рикошет, хозяева заработали право на угловой.
18-я минута. И пас издали в направлении Ракова не доходит до адресата. Длины поля не хватает москвичам.
16-я минута. Мелкий фол в атаке со стороны Годяева. 4:3 — чуть чаще правила нарушают гости.
15-я минута. Пас из глубины в направлении Бакаева — Тереховский оказывается на мяче первым.
14-я минута. По-прежнему ничего в атаке не создали гости. А тольяттинцы уже дважды довольно опасно тревожили Лантратова.
13-я минута. Лантратов в порядке! Бистрович исполнил стандарт, Лончар головой скорректировал полет мяча — вратарь потащил.
12-я минута. Куда острее ответ хозяев. По ногам получил Макеев, это Руденко его сбил. Будет опасный стандарт.
7-я минута. Лантратов выручает! Это Дмитриев раскачал Морозова и плотно пробил с метров 20-ти — голкипер отбил.
6-я минута. Старается Бабкин, этот стадион ему хорошо знаком. Сейчас на нес сфолили в метрах 35 от ворот Тереховского.
4-я минута. Первый удар в исполнении гостей, но из офсайда. Это Витор ошибся возле своей штрафной, однако Бабкин бил уже из вне игры, но в створ не попал.
4-я минута. Аут на своей половине поля заработали железнодорожники. Будничное начало в их исполнении.
2-я минута. Первый удар в матче состоялся. С границы штрафной по мячу приложился Макеев — выше перекладины.
Матч «Акрона» и «Локомотива» начался
1-я минута. Встреча в Самаре стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты московского клуба.
Никуда без сегодяшней тематики. День знаний как никак! Сейчас прозвучал первый звонок. Местная ученица-первоклассница нанесла символический удар.
Перед началом матча был представлен новобранец хозяев Карлен Оганесян, полузащитник сборной Армении.
Стартовый состав «Локомотива» на матч в Самаре
Стартовый состав: Лантратов, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Годяев, Щетинин, Бабкин, Руденко, Раков, Бакаев.
Запасные: Митрюшкин, Веселов, Фассон, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Пиняев, Салтыков, Голубев, Еремеев, Мялковский.
Стартовый состав «Акрона» на матч против «Локомотива»
Стартовый состав: Тереховский, Велерников, Лончар, Витор, Попенков, Базилевский, Бистрович, Хосонов, Платон, Макеев, Дмитриев.
Запасные: Гудиев, Волочай, Роча, Бардыбахин, Эсковаль, Хаметов, Марадишвили, Дуду, Беншимол, Холодов, Оганесян.
«Акрон» — «Локомотив»: потери
У «Акрона» травмированы защитники Марат Бокоев и Йонуц Неделчару, полузащитники Максим Болдырев и Юрий Железнов, а также нападающий Дмитрий Пестряков. Дисквалифицирован форвард Кевин Аревало. У «Локомотива» восстанавливается нападающий Николай Комличенко. Под вопросом появление защитника Жерзино Ньямси.
«Акрон» — «Локомотив»: личные встречи
Команды встречались в Москве три недели назад в чемпионате, тогда матч завершился без забитых мячей (0:0).Перед этим «Локомотив» выиграл пять «личек» из шести, причем дважды крупно. Единственная победа «Акрона» над «Локомотивом» в истории российского футбола добыта в серии пенальти — в марте 2023-го в матче второго этапа 1/4 финала пути регионов (1:1, 7:6 — по пенальти).
Форма «Локомотива» в Кубке России
«Локомотив» в первом туре ушел от поражения в основное время в дерби с ЦСКА, но уступил по пенальти (1:1, 4:5 — по пенальти). Голом отметился Александр Сильянов. Затем «Локо» в гостях проиграл «Ростову» (0:1), пропустив с пенальти в компенсированное ко второму тайму время.
Форма «Акрона» в Кубке России
На старте турнира «Акрон» дома крупно проиграл «Ростову» со счетом 0:4. В следующем туре тольяттинцы на выезде победили ЦСКА (1:0). Победный мяч забил Кевин Аревало, который позже получил прямую красную карточку.
Где смотреть трансляцию матча «Акрон» — «Локомотив»
Матч «Акрона» с «Локомотивом» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Акрон» — «Локомотив»
Матч команд Срджана Благоевича и Михаила Галактионова состоится во вторник, 1 сентября, в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.
Во вторник, 1 сентября, «Акрон» и «Локомотив» сыграют в матче третьего тура пути РПЛ Fonbet Кубка России.
Железнодорожники по-прежнему в этом сезоне бед побед. Неудачная серия насчитывает восемь матчей — шесть в чемпионате и две игры в Кубке. Лишь в одной встрече «Локомотив» не пропустил. Этот как раз была игра с «Акроном» (0:0) в чемпионате 8 августа.
У тольяттинцев практически другая ситуация — лишь одна победа в восьми встречах сезона. Но она одержана как раз в Кубке страны и над крепким соперником — ЦСКА (1:0). Причем в минувшие выходные «Акрон» отобрал очки у армейцев и в чемпионате (2:2).
По очным матчам «Локомотив» имеет солидный перевес над «Акроном». Москвичи уступали лишь раз — в кубковой встрече по пенальти в марте 2023-го (1:1, 6:7 — по пенальти). После этого «Локо» одержал пять побед при двух ничьих.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Акрон» — «Локомотив». Присоединяйтесь!