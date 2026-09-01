«Акрон» в серии пенальти победил «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка

Во вторник, 1 сентября, «Акрон» и «Локомотив» сыграют в матче третьего тура пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Железнодорожники по-прежнему в этом сезоне бед побед. Неудачная серия насчитывает восемь матчей — шесть в чемпионате и две игры в Кубке. Лишь в одной встрече «Локомотив» не пропустил. Этот как раз была игра с «Акроном» (0:0) в чемпионате 8 августа.

У тольяттинцев практически другая ситуация — лишь одна победа в восьми встречах сезона. Но она одержана как раз в Кубке страны и над крепким соперником — ЦСКА (1:0). Причем в минувшие выходные «Акрон» отобрал очки у армейцев и в чемпионате (2:2).

По очным матчам «Локомотив» имеет солидный перевес над «Акроном». Москвичи уступали лишь раз — в кубковой встрече по пенальти в марте 2023-го (1:1, 6:7 — по пенальти). После этого «Локо» одержал пять побед при двух ничьих.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Акрон» — «Локомотив». Присоединяйтесь!