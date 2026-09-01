Кубок России: расписание матчей и трансляций 3-го тура

Матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 пройдут с 1 по 3 сентября.

«СЭ» публикует расписание матчей 3-го тура. Время начала — московское.

1 сентября, вторник

16.15. «Акрон» — «Локомотив».

18.30. «Факел» — «Краснодар».

20.45. «Ростов» — ЦСКА.

2 сентября, среда

16.15. «Оренбург» — «Рубин».

18.30. «Зенит» — «Динамо» Махачкала.

20.45. «Спартак» — «Родина».

20.45. «Балтика» — «Крылья Советов».

3 сентября, четверг

19.30. «Динамо» Москва — «Ахмат».

Матчи Пути РПЛ Кубка России показывает холдинг «Матч ТВ», в том числе на тематическом телеканале «Матч Премьер» и онлайн-площадках вещателя. Для каждой встречи точное время начала телеэфира следует проверять в актуальной программе непосредственно перед игровым днем.

Кубок России: расписание матчей, результаты, турнирные таблицы групп, статистика и последние новости