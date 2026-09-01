Кубок России: расписание матчей и трансляций 3-го тура
Матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 пройдут с 1 по 3 сентября.
«СЭ» публикует расписание матчей 3-го тура. Время начала — московское.
1 сентября, вторник
16.15. «Акрон» — «Локомотив».
18.30. «Факел» — «Краснодар».
20.45. «Ростов» — ЦСКА.
2 сентября, среда
16.15. «Оренбург» — «Рубин».
18.30. «Зенит» — «Динамо» Махачкала.
20.45. «Спартак» — «Родина».
20.45. «Балтика» — «Крылья Советов».
3 сентября, четверг
19.30. «Динамо» Москва — «Ахмат».
Матчи Пути РПЛ Кубка России показывает холдинг «Матч ТВ», в том числе на тематическом телеканале «Матч Премьер» и онлайн-площадках вещателя. Для каждой встречи точное время начала телеэфира следует проверять в актуальной программе непосредственно перед игровым днем.
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