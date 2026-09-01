«Факел» — «Краснодар»: во сколько начало матча Кубка России

«Факел» и «Краснодар» сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 1 сентября. Начало встречи — в 18.30 по московскому времени. Игра пройдет в Воронеже на стадионе «Факел».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

01 сентября, 18:00. Факел (Воронеж)

Следить за ключевыми событиями встречи можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямая трансляция матча пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Кроме того, эфир доступен в ретрансляции на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Во 2-м туре «Факел» проиграл «Ахмату» (1:2), а «Краснодар» выиграл у московского «Динамо» (1:0).

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