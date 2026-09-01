«Акрон» — «Локомотив»: во сколько начало матча Кубка России

«Акрон» и «Локомотив» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 1 сентября. Начало встречи — в 16.15 по московскому времени. Матч пройдет в Самаре на «Самара Арене».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

01 сентября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Локомотив» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru, ретрансляция федерального канала также доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Во 2-м туре «Акрон» на выезде победил ЦСКА (1:0), а «Локомотив» уступил «Ростову» (0:1).

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