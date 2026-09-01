«Краснодар» обыграл «Факел» в серии пенальти: онлайн-трансляция матча Кубка

Во вторник, 1 сентября, в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Факел» на своем поле сыграет против «Краснодара».

Матч пройдет в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 18.30 по московскому времени.

Команды играют в группе В. «Краснодар» после двух туров занимает первое место с 5 очками, а «Факел» замыкает таблицу, не имея ни одного очка.

«Факел» и «Краснодар» играли друг с другом всего 8 раз, и только один матч они провели в Кубке России. Именно тогда воронежцы одержали свою единственную в историю победу над «Краснодаром».

Главным арбитром матча станет Игорь Капленков, а на VAR будут работать Артур Федоров и Ян Бобровский.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Факел» — «Краснодар» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!