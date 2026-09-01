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1 сентября, 20:10
«Краснодар» обыграл «Факел» в серии пенальти: онлайн-трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
Матч окончен
3:4. И все, забивает издевательским ударом паненкой Оздоев, подсекая мяч. «Краснодар» побеждает в серии пенальти, набирает еще два очка и с 7 очками остается лидером группы. «Факел» же набрал первое очко в группе за ничью в основное время, но он по-прежнему на последнем месте.
3:3. Тодорович лупит почти по центру под перекладину, а Корякин завалился в левый от себя угол.
2:2. Воробьев на замахе обхитрил голкипера и развел его и мяч по разным углам, послав мяч влево.
2:1. Гнапи низом пробил вправо, Корякин угадал и дотянулся до мяча, но не смог его отбить.
1:1. Пальцев пешком подходил к мячу и только в последний момент пробежался и пробил низом в левый угол.
Серия пенальти
1:0. Бардачев в верхний угол лупит вправо от себя, обманув голкипера.
Перерыв
90+3. Все, звучит финальный свисток. В основное время ничья 1:1, а это значит, что сейчас победитель определится в серии пенальти.
90+2. Гиоргобиани разогнал атаку и пробил со входа в штрафную в ближний верхний угол — Корякин парирует!
90+1. У Гнапи опасный момент был — сначала его удар накрыл защитник, а следом он простреливал вдоль ворот, и успели защитники вынести мяч.
90-я минута. Дряхлов карточку заработал за подкат против Бардачева, а ко второму тайму добавлено три минуты.
89-я минута. «Краснодар» еле-еле катает мяч уже, словно ожидая серии пенальти. «Факел» гораздо больше хочет победить.
87-я минута. И еще одна замена в составе «Краснодара». Вместо Уткина вышел Полевой. Да-да, сразу понятно, что он не вратарь.
86-я минута. Тодорович продвинулся по правому флангу, сместился к центру и пробил с левой — Корякин на месте.
85-я минута. Гнапи открывался из-за спин защитников под прострел вдоль ворот, но не дотянулся до мяча немного.
84-я минута. Штрафной на правом фланге заработал «Факел», пошла подача в штрафную, но защита «Краснодара» легко выбивает мяч.
82-я минута. Прижимается «Краснодар» к воротам, «Факел» давит в эти минуты. Хотят воронежцы победить в основное время.
81-я минута. Воронежцы быстро разыграли угловой, и Магомедов сам пробил с левого края атаки — на месте Корякин.
80-я минута. Заключительная десятиминутка началась. Дело пахнет серией пенальти. Но «Факел» в последние минуты активизировался.
79-я минута. Магомедов продрался сквозь защитников в штрафную и прострелил почти от лицевой — а во вратарской никого из партнеров не оказалось.
77-я минута. Еще по одной замене — Амбарцумов вместо Батчи у «Краснодара» и Тодорович вместо Пуси у «Краснодара».
76-я минута. «Факел» пытается организовать позиционную атаку, но очень грамотно обороняются гости.
74-я минута. Дряхлов после мягкого навеса в центр штрафной пробил головой в прыжке — над перекладиной.
72-я минута. Снова в центре внимания Гнапи — теперь он Диего Косту прихватил в штрафной, борясь за матч.
68-я минута. Батчи открывался под пас из глубины, но так и не добрался до мяча в борьбе с защитником.
67-я минута. Воронежцы перевели игру на чужую половину поля. Все игроки, кроме вратаря, сейчас на половине поля «Краснодара».
65-я минута. Двойная замена у «Факела». Турищев и Багамаев уходят, Гнапи и Гиоргобиани вместо них.
64-я минута. Магомедов из-за штрафной прикладывался, но мяч свалился с ноги и полетел выше ворот.
63-я минута. Чуть успокоилась игра. И готовится замена у воронежцев теперь уже. Даже две.
«Краснодар» сравнивает счет
60-я минута. ГОООЛ! И уже 1:1! После подачи углового Садчиков сделал скидку на дальюнюю штангу, где защитники упустили Оздоева, и Магомед переправил мяч в сетку.
59-я минута. Уткин в ответной атаке эффектно пробил внешней стороной стопы, и Доровских переводит мяч на угловой!
«Факел» выходит вперед
58-я минута. ГОООЛ! «Краснодар» зевнул рывок Ковалева по левому флангу, нападающий продвинулся к вратарской и с острого угла пробил мимо Корякина.
57-я минута. Без моментов игра во втором тайме. «Краснодар» сейчас владеет мячом, но так и не может обострить в штрафную соперника.
55-я минута. Ковалев открылся на правом фланге под заброс, получил мяч и хотел подавать, но подоспевший Хмарин вынес мяч на угловой.
54-я минута. Магомедов пытался прострелить от лицевой линии, но защитникам «Краснодара» пришел на помощь вернувшийся в оборону Ленини и прервал этот прострел.
53-я минута. И снова подача со стандарта у «Краснодара» заканчивается выносом мяча из штрафной со стороны защитников «Факела».
52-я минута. Юрганов прихватил убегавшего Уткина и свалил его. Арбитр показал за это нарушение желтую карточку.
50-я минута. «Краснодар» заработал штрафной, но подача во вратарскую ничего «быкам» не дала — ударом дело не закончилось.
49-я минута. Комбинирует «Факел» у чужой штрафной, но войти в нее никак не получается.
47-я минута. Трибуны скандируют: «Нужен гол!». И пока воронежцы начинают второй тайм осторожно.
Второй тайм
46-я минута. Вернулись команды на поле, продолжается матч. У «Факела» вышел Нетфуллин вместо Якимова. А у «Краснодара» — Дряхлов вместо Кокшарова.
Перерыв
45-я минута. И все, ничего не добавил арбитр к первому тайму. Пока не открыт счет в Воронеже. «Факел» выглядел предпочтительнее, но не смог воплотить свой небольшой перевес в забитый мяч.
44-я минута. Ковалев зашел в штрафную с левого края и пробил в ближний угол — в боковую сетку мяч попал.
43-я минута. Турищев разгонял атаку по центру, но его остановили с нарушением правил.
42-я минута. Снова рывок Боселли, и очередной заброс на него. Но на этот раз форвард забрался в офсайд.
41-я минута. В концовке тайма «Краснодар» забрал мяч, но никакой остроты у ворот хозяев не наблюдается.
39-я минута. «Факел» продолжает искать варианты для обострения в атаке. «Краснодар» больше действует на контратаках даже.
38-я минута. Боселли открылся под заброс Оздоева в штрафную, но не дали ему пробить с ходу.
36-я минута. Боселли зашел в штрафную с левого края и опасно в ближний угол пробил — Доровских выручает! Вот и ответил «Краснодар».
35-я минута. И ничего пока не получается в атаке у «Краснодара». Кроме удара Ленини в штангу и вспомнить пока нечего.
33-я минута. Наращивает преимущество и по владению, и по территории «Факел». Но пока без голов.
32-я минута. Якимов заряжал по летящему мячу с дистанции — выше ворот мяч полетел.
30-я минута. Полчаса игры позади. Эль-Мхассани досталось мячом в живот, небольшая пауза на медпомощь возникла. Но в порядке марокканец.
28-я минута. Магомедов со штрафного навесил, Пуси выиграл позицию и пробил, но в руки голкиперу.
27-я минута. Турищева после финта уронили на правом фланге. Штрафной будет для «Факела».
25-я минута. Ищет воронежская команда варианты в атаке, но чего-то в завершающей стадии не хватает «Факелу».
24-я минута. Багамаев грузил в штрафную — защита гостей выносит мяч. Сейчас территориальный перевес на стороне «Факела».
22-я минута. Полтайма позади, пока игра равная, с минимумом моментов. Но два шанса у обеих команд было.
21-я минута. «Факел» ответил еще одной быстрой атакой, но прострел Ковалева вдоль ворот до адресата не дошел.
19-я минута. А теперь уже «Краснодар» мог забивать! Ленини слета пробил после навеса с фланга на дальнюю, и мяч тоже попадает в штангу!
18-я минута. Турищева вывели на удар, Максим здорово пробил под перекладину, но Корякин тащит!
16-я минута. И еще один неплохой заброс в штрафную хозяев, но снова ни Боселли, ни Кокшаров не добираются до мяча.
15-я минута. У «Краснодара» впереди пока ничего особо не получается, воронежцы разрушают атаки «быков» на корню.
14-я минута. Заброс на Кокшарова был потенциально опасным, но Доровских успел его опередить на выходе.
12-я минута. Эль-Мхассани выбежал один на один, но попал в штангу. Правда, там офсайд, оказывается, был.
11-я минута. «Факел» очень достойно смотрится на фоне «Краснодара» и весьма активен в атакующих действиях.
9-я минута. Пуси сыграл в стенку с Турищевым, но не дали ему пробить после обратного паса.
8-я минута. Кокшаров выскакивал к воротам, но в последний момент отпустил от себя мяч далековато.
6-я минута. Невысокий темп в игре пока, «Факел» не позволяет сопернику играть в комбинационный футбол.
4-я минута. Боселли открывался под заброс в штрафную, но защитники «Факела» его опередили.
3-я минута. Воронежцы пока больше владеют мячом, но особого продвижения вперед у них нет.
Первый тайм
1-я минута. Матч начался. «Факел» сегодня в синей форме, «Краснодар» — в белой.
Состав «Краснодара»
«Краснодар»: Корякин, Хмарин, Коста, Боселли, Садчиков, Пальцев, Оздоев, Ленини, Уткин, Батчи, Кокшаров.
Состав «Факела»
«Факел»: Доровских, Ковалев, Юрганов, Бардачев, Клейтон, Эль-Мхассани, Якимов, Багамаев, Магомедов, Турищев, Пуси.
Кто не сыграет в матче «Факел» — «Краснодар»
В составе «Факела» из-за травм отсутствуют нападающий Максим Турищев и защитник Станислав Магкеев.
У «Краснодара» травмированы Кордоба, Кривцов, Коста и Ловцов. Кроме того, под вопросом участие в матче Жоау Батчи, а Лукас Оласа, имеющий небольшое повреждение, не полетел в Воронеж.
«Факел» — «Краснодар»: личные встречи
«Факел» и «Краснодар» провели друг с другом 8 матчей. На счету «быков» 3 победы, 4 игра завершились вничью, и лишь один раз «Факел» победил. Это был единственный в истории противостояний этих команд матч в Кубке России. Он состоялся в 2011 году и завершился со счетом 2:1 в пользу «Факела».
Как стартовали «Факел» и «Краснодар»
В двух первых турах в группе В «Факел» потерпел два поражения, уступив в основное время «Динамо» (0:1) и «Ахмату» (1:2). «Краснодар» победил в гостях «Динамо» (1:0) и «Ахмат» (1:1, пенальти — 5:4).
«Быки» после двух туров с 5 очками лидируют в группе, а «Факел», не имеющий очков, занимает 4-е место.
Где смотреть трансляцию матча «Факел» — «Краснодар»
Игру «Факел» — «Краснодар» в прямом эфире покажет телеканал Матч. Начало трансляции — в 18.15. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча «Факел» — «Краснодар»
Матч «Факел» — «Краснодар» состоится во вторник, 1 сентября, в Воронеже на стадионе «Факел». Начало игры — в 18.30.
Во вторник, 1 сентября, в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Факел» на своем поле сыграет против «Краснодара».
Матч пройдет в Воронеже на стадионе «Факел» и начнется в 18.30 по московскому времени.
Команды играют в группе В. «Краснодар» после двух туров занимает первое место с 5 очками, а «Факел» замыкает таблицу, не имея ни одного очка.
«Факел» и «Краснодар» играли друг с другом всего 8 раз, и только один матч они провели в Кубке России. Именно тогда воронежцы одержали свою единственную в историю победу над «Краснодаром».
Главным арбитром матча станет Игорь Капленков, а на VAR будут работать Артур Федоров и Ян Бобровский.
«СЭ» будет подробно следить за матчем «Факел» — «Краснодар» с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!