Около 500 болельщиков «Акрона» приедут на кубковый матч с «Краснодаром» на бесплатных автобусах

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов сообщил, что около 500 болельщиков доберутся на матч финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Краснодаром» на бесплатных автобусах от тольяттинского клуба.

«На автобусах на матч приедут порядка 500 человек. В принципе, ожидаем 2-2,5 тысячи болельщиков на игре. Болельщики всегда нам помогают, надеемся на их слаженную поддержку, чтобы команда чувствовала. Я уверен, что футболисты услышат и почувствуют поддержку. Подготовка к игре в целом была в штатном режиме из того, что нам было доступно по времени. Ребята готовы к завтрашнему матчу, надеюсь, что все сложится хорошо», — приводит ТАСС слова Власова.

Матч между командами пройдет в Краснодаре 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.