«Ростов» — ЦСКА: во сколько начало матча Кубка России

«Ростов» и ЦСКА сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 1 сентября. Матч начнется в 20.45 по московскому времени и пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

01 сентября, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Следить за ключевыми событиями игры «Ростов» — ЦСКА можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Кроме того, игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт», а также сайте matchtv.ru.

Во 2-м туре Кубка России «Ростов» дома победил «Локомотив» (1:0), а ЦСКА уступил «Акрону» (0:1). В чемпионате России команды встречались 8 августа и сыграли вничью (0:0).

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