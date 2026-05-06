Тренер ЦСКА Игдисамов — о замене Лусиано: «Посчитал, что Мусаев во втором тайме даст нам больше пользы»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил игру атакующих футболистов команды в финале Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:1).

— Почему поменяли Лусиано Гонду? Он не справлялся с задачей?

— Это мое решение. Посчитал, что Тамерлан Мусаев во втором тайме даст нам больше пользы, чем Лусиано. Он будет выполнять несколько иную роль, будет иметь пространство за спиной. Повторюсь, это мое решение. И я несу ответственность за него.

— Как оцените выход Глебова? Что с его здоровьем?

— Глебов усилил очень хорошо. Он создал моменты, мог забивать, мы передвинули игру к воротам «Спартака». Что с ним, пока не знаю. Он ушиб палец, кажется, в борьбе с Жедсоном. Сделаем снимок и будем точно знать.

— Успел ли Мусаев отойти от игры? Видно было, что он винил себя в нереализованных моментах.

— Ну, за несколько минут отойти нельзя. Мы знаем Тамерлана, он причины неудач всегда ищет в себе. Думаю, отойдет и все будет в порядке.

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