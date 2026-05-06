Тренер ЦСКА Игдисамов: «Во втором тайме получилось создать моменты, которые надо было реализовать»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

— Не сказал бы, что все внутри кипело. Был спокоен, потому что не каждому выпадает шанс сыграть в таком дерби. Очень хотелось этого. В перерыве немного изменили модель атаки, потому получилось создать хорошие моменты, которые надо было реализовать. Но не вышло. К сожалению, сегодня мы проиграли.

— С какими трудностями вы столкнулись за эти пару дней подготовки?

— Я работаю второй месяц, понимал, как команда готовится. На этот матч была четкая идея. Да, было два дня, чтобы что-то натренировать. Но это не трудности. Я ждал этого. Наслаждаюсь временем рядом с командой. Не знаю, сколько этого времени мне будет отведено. Спасибо за слова поддержки.

— Знали ли вы, что тренеры-дебютанты никогда не проигрывали в ЦСКА?

— Нет, не знал. Спасибо, что сказали. Хоть в чем-то я теперь буду первым.

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