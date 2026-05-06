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6 мая, 22:36

Игдисамов — о работе в ЦСКА после увольнения Челестини: «У нас с Фабио схожие принципы»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов отметил, что не будет вносить серьезные изменения в стиль игры команды после увольнения Фабио Челестини.

4 мая московский клуб объявил о расторжении контракта с швейцарским специалистом, который возглавлял армейцев с лета 2025 года. Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

— Чем ваш ЦСКА будет отличаться от команды Челестини?

— У нас с Фабио схожие принципы. Небольшие различия только в балансе между обороной и атакой. Я благодарен Фабио, что взял меня в штаб и дал возможность проявить себя.

— Вы сказали, что разница между вами и Фабио в балансе обороны и атаки. А вы склоняетесь больше в атаку или в защиту?

— Я многое впитал от Курбана Бекиевича Бердыева... Думаю, ответил на ваш вопрос, — отметил Игдисамов.

В среду, 6 мая, ЦСКА на выезде уступил «Спартаку» (0:1) в финале Пути регионов FONBET Кубка России. В оставшихся матчах сезона в РПЛ армейцы сыграют с «Пари НН» и «Локомотивом».

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Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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