«Динамо» — «Спартак»: видеообзор матча Кубка России

«Динамо» разгромило «Спартак» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:2. Игра прошла 5 марта на «ВТБ Арене» в Москве, ее посетили 23 385 зрителей.

Голы бело-голубых забили Муми Нгамале (дважды), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. У красно-белых отличились Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

Ответный матч между «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России состоится 18 марта на московской «Лукойл Арене».

Во втором полуфинале Пути РПЛ играют ЦСКА и «Краснодар» (3:1 после первого матча).

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