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6 марта, 02:49

«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от «Динамо»: «Результат, которому нет оправданий»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Спартак» опубликовал в Telegram-канале фотографии с первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (2:5) и обратился к болельщикам.

«Результат, которому нет оправданий. Но с домашней поддержкой и максимальной энергией от каждого на поле и трибунах мы способны все перевернуть в ответной игре. Спасибо за вашу веру в «Cпартак», — говорится в сообщении.

«Спартак» в последний раз пропускал пять голов от «Динамо» 25 ноября 2012 года — 1:5 в 17-м туре РПЛ.

Ответный матч состоится состоится 18 марта на московской «Лукойл Арене».

&laquo;Динамо&raquo; разгромило &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;первом матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России&nbsp;&mdash; 5:2.«Динамо» напомнило Карседо о разгроме Эмери. Нгамале герой, а Гусев перевернул игру заменами

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Источник: Telegram-канал
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