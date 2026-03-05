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5 марта, 23:55

«Динамо» подкололо «Спартак»: «Е5 опять»

Руслан Минаев

Пресс-служба московского «Динамо» подкололо «Спартак» после крупной победы со счетом 5:2 в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Дерби со «Спартаком» — это классика», — говорится в Telegram-канале бело-голубых. Также было опубликовано фото со словами «E5 опять».

«Спартак» в последний раз пропускал пять голов от «Динамо» 25 ноября 2012 года — 1:5 в 17-м туре РПЛ. После этого поражения главный тренер красно-белых Унаи Эмери вместе со своими испанскими помощниками был отправлен в отставку. В его штаб тогда входил Хуан Карлос Карседо, который возглавил «Спартак» в январе 2026 года.

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