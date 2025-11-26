«Динамо» реализовало более 21 тысячи билетов на матч с «Зенитом»

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о количестве реализованных билетов на ответный матч плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«На матч реализовано более 21 тысячи билетов. Динамика продаж такая, что в ближайшее время все билеты закончатся. Поэтому тем, кто планирует брать билеты в последний момент, лучше поторопиться, чтобы точно попасть на игру», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Отметим, что на игре ожидается аншлаг.

Матч пройдет 27 ноября 2025 года на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.