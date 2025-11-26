Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

26 ноября 2025, 10:43

Карпукас — об отставке Станковича: «Последние матчи они наладили. Скорее шок, чем нет»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» высказался об отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— За счет чего можно пройти «Спартак» в Кубке?

— Как мы первую в чемпионате сыграли?

— 4:2.

— В два мяча выиграли.

— Да.

— Можно.

— У них сменился тренер, Станкович ушел. Для тебя это было шоком?

— Скорее да, чем нет.

— Почему?

— Последние вроде матчи они как-то наладили... Мне вообще, если честно, все равно. Ну, шок, шок.

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

26 ноября «Локомотив» примет «Спартак» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первая игра закончилась победой красно-белых со счетом 3:1.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Карпукас
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
Слишкович — о «Краснодаре»: «На таких ошибках учатся. Но это не значит, что «Зенит» не заслужил»
Сергачев — о «Спартаке»: «Не знаю, взаимная ли у нас любовь. Но отношения есть»
Завоеванный «Спартаком» Кубок России станет экспонатом на стенде «Лукойла» на ПМЭФ
Мажич — о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу»
«Спартак» назвал гол Литвинова лучшим в дерби с ЦСКА в XXI веке
Лещенко раскритиковал Тюкавина за незабитый пенальти «Краснодару»: «Костя, ну как так? Отрепетируй!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» — «Спартак»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Динамо» реализовало более 21 тысячи билетов на матч с «Зенитом»
Новости
RSS RSS
Все новости