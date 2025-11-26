Карпукас — об отставке Станковича: «Последние матчи они наладили. Скорее шок, чем нет»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» высказался об отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— За счет чего можно пройти «Спартак» в Кубке?

— Как мы первую в чемпионате сыграли?

— 4:2.

— В два мяча выиграли.

— Да.

— Можно.

— У них сменился тренер, Станкович ушел. Для тебя это было шоком?

— Скорее да, чем нет.

— Почему?

— Последние вроде матчи они как-то наладили... Мне вообще, если честно, все равно. Ну, шок, шок.

11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

26 ноября «Локомотив» примет «Спартак» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первая игра закончилась победой красно-белых со счетом 3:1.