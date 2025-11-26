Карпукас — об отставке Станковича: «Последние матчи они наладили. Скорее шок, чем нет»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» высказался об отставке главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
— За счет чего можно пройти «Спартак» в Кубке?
— Как мы первую в чемпионате сыграли?
— 4:2.
— В два мяча выиграли.
— Да.
— Можно.
— У них сменился тренер, Станкович ушел. Для тебя это было шоком?
— Скорее да, чем нет.
— Почему?
— Последние вроде матчи они как-то наладили... Мне вообще, если честно, все равно. Ну, шок, шок.
11 ноября «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
26 ноября «Локомотив» примет «Спартак» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первая игра закончилась победой красно-белых со счетом 3:1.