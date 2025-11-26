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26 ноября 2025, 12:35

Сметанин: «Динамо» может спасти сезон, выиграв Кубок»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ответном матче плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

— Мой прогноз — «Динамо» с боем, в тяжелой игре, но пройдет «Зенит» в Кубке. Вообще, считаю, что бело-голубым нужно ставить цель выиграть Кубок, чтобы спасти сезон. Не предлагаю забыть про чемпионат, но, откровенно говоря, даже если выиграть все оставшиеся 14 матчей, чемпионом не факт что получится стать. Это арифметика, как говорил один футбольный деятель из Петербурга. А в Кубке все просто — впереди несколько стадий в осязаемой борьбе за трофей, причем еще и есть право на ошибку. Гусев, похоже, умеет мотивировать команду. В Кубке настрой — это главное. Желаю ему удачи, а всех болельщиков призываю поддержать команду в игре с «Зенитом», — сказал Сметанин «СЭ».

Матч пройдет 27 ноября 2025 года на стадионе «ВТБ Арена» (Москва, Россия). Начало — в 20:30 по московскому времени. Первая игра завершилась победой бело-голубых со счетом 3:1.

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Андрей Сметанин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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