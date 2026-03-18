ЦСКА выехал в Ставрополь, чтобы добраться до Москвы после игры с «Краснодаром»

Как стало известно «СЭ», ЦСКА выехал в Ставрополь, чтобы вылететь в Москву после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:4).

Ранее «СЭ» сообщал, что армейцы не смогли вовремя вылететь из Краснодара из-за атаки БПЛА.

Ближайший матч армейцы проведут в чемпионате России — 21 марта команда дома сыграет против махачкалинского «Динамо».

ЦСКА с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России армейцы продолжат выступление в Пути регионов.