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ЦСКА не смог вовремя вылететь из Краснодара из-за атаки БПЛА

Константин Белов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», ЦСКА не смог вовремя вылететь из Краснодара после матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:4) из-за атаки БПЛА.

Запланированный утренний рейс, которым команда должна была вылететь в Москву, перенесли на дневное время.

Ближайший матч армейцы проведут в чемпионате России — 21 марта команда дома сыграет против махачкалинского «Динамо».

ЦСКА с 36 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В Кубке России армейцы продолжат выступление в Пути регионов.

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ФК ЦСКА (Москва)
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