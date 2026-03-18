Кечинов считает, что «Спартак» обыграет «Динамо» с разницей в один мяч в Кубке

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» оценил шансы красно-белых в ответном матче 1/2 финала FONBET Кубка России Пути РПЛ против «Динамо».

«Считаю, «Спартаку» будет очень сложно пройти «Динамо», потому что в первой игре все-таки был очень большой счет. Но, я думаю, все равно красно-белые победят сегодня, но с разницей всего в один мяч. А этого будет недостаточно, чтобы отыграться», — сказал Кечинов «СЭ».

В первой игре бело-голубые 5 марта победили со счетом 5:2.

Ответный матч пройдет 18 марта на «Лукойл Арене». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Варвара Новичихина