«Спартак» — «Динамо»: где смотреть трансляцию матча Кубка России онлайн
«Спартак» примет «Динамо» в матче Пути РПЛ Кубка России
«Спартак» примет «Динамо» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 марта. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартака» и «Динамо».
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Спартак» — «Динамо» можно также в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
Первый матч в полуфинале Кубка России прошел 18 марта и завершился победой динамовцев со счетом 5:2. В чемпионате команды встречались дважды, оба раза сыграв вничью.
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