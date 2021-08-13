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ЦСКА сыграет с липецким «Металлургом» и «Зенитом» из Ижевска в групповом раунде БЕТСИТИ Кубка России

15:19
Футболисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА узнал своих соперников по элитному групповому раунду БЕТСИТИ Кубка России.

По итогам жеребьевки армейцы попали в группу 10, где встретятся с липецким «Металлургом» и ижевским «Зенитом».

Элитный групповой раунд БЕТСИТИ Кубка России пройдет в три тура, матчи состоятся 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября. ЦСКА начнет участие в турнире с сентября и проведет игры против «Металлурга» и «Зенита» на выезде.

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Иван Торопцев все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры