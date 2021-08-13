ЦСКА сыграет с липецким «Металлургом» и «Зенитом» из Ижевска в групповом раунде БЕТСИТИ Кубка России

ЦСКА узнал своих соперников по элитному групповому раунду БЕТСИТИ Кубка России.

По итогам жеребьевки армейцы попали в группу 10, где встретятся с липецким «Металлургом» и ижевским «Зенитом».

Элитный групповой раунд БЕТСИТИ Кубка России пройдет в три тура, матчи состоятся 25-26 августа, 22-23 сентября и 27-28 октября. ЦСКА начнет участие в турнире с сентября и проведет игры против «Металлурга» и «Зенита» на выезде.