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«Крылья Советов» сыграют со «Знаменем» Павлюченко в Кубке России

15:18
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Футбольный клуб «Знамя», за который выступает экс-нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко, узнал своих соперников по элитному групповому раунду Бетсити Кубка России. По итогам сегодняшней жеребьвки, в группе 9 вместе с ногинским клубом сыграют «Енисей» и «Крылья Советов».

Напомним, что по итогам жеребьевки элитного раунда будут сформированы 11 групп по три команды в каждой — по одному клубу РПЛ, ФНЛ и ЛФК/ПФЛ.

Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ — «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи» — автоматически квалифицировались в 1/8 финала как представители России в еврокубковых турнирах.

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Роман Шишов все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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