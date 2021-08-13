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Семин прокомментировал итоги жеребьевки для «Ростова» в Кубке России

15:25
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Новый главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал итоги жеребьевки элитного группового раунда Бетсити Кубка России. По итогам сегодняшней жеребьвки, в группе 5 вместе с «Ростовом» сыграют московское «Торпедо» и «Чайка».

«Кубок отличается тем, что в нем все команды равны, — отметил Семин в эфире Матч ТВ. — В нем результат определяет мотивация. В нашей жеребьевке есть плюс — далеко летать не надо. В остальном бессмысленно определять, какая группа лучше. В Кубке все равны. Для нас Кубок очень важен. Будем за него бороться.

Первые впечатления от работы? Настроение хорошее, все хотят работать и поправить ситуацию. Она сложная после первых матчей".

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Роман Шишов все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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