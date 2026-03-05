Степашин о Кубке России: «Финал будет «Динамо» — «Зенит». Бело-голубые, конечно, победят»
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— Как и обещали, победили?
— Главное не врать, товарищи.
— Еще ответный матч впереди.
— Господи. Финал будет «Динамо» — «Зенит». Исход — конечно, победа «Динамо».
Ответная игра между «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России состоится 18 марта на «Лукойл Арене» в Москве.
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