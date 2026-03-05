Карседо — о разгромном поражении от «Динамо»: «Не тот результат, на который «Спартак» рассчитывал»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал результат первого полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо».

Игра прошла 5 марта на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 5:2 в пользу бело-голубых.

— Не тот результат, на который мы рассчитывали. Я считаю, что мы плохо начали игру, но потом ее удалось выровнять. Где-то мы даже превосходили «Динамо». Второй гол стал ключевым в матче.

— Что вам не удалось сегодня?

— Мы понимали, какой соперник перед нами, это очень хорошая команда с хорошими качествами. Мы ориентировались на нашу игру, сейчас будем также ориентироваться на нее, чтобы ее улучшить.

Ответная игра между «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России состоится 18 марта на «Лукойл Арене» в Москве.

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