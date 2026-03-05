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5 марта, 23:00

«Спартак» пропустил пять голов от «Динамо» впервые с 2012 года

Алина Савинова

Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла в четверг, 5 марта, на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу бело-голубых.

«Спартак» в последний раз пропускал 5 голов от «Динамо» 25 ноября 2012 года — 1:5 в 17-м туре РПЛ. После этого поражения главный тренер красно-белых Унаи Эмер вместе со своими испанскими помощниками был отправлен в отставку. В его штаб тогда входил Хуан Карлос Карседо, который возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Под руководством 52-летнего испанского специалиста московская команда провела второй официальный матч. 2 марта «Спартак» победил «Сочи» (3:2) в 19-м туре чемпионата России.

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