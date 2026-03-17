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Кузнецов о Челестини: «Должен доработать в ЦСКА до конца сезона»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» поражение команды от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«По-хорошему, Челестини нужно оставить. Зачем что-то менять? До конца сезона он должен доработать точно. Первый круг же очень хороший был. Не верю, что он настолько упустил игру. Пусть этот сезон потерян, но с такими футболистами можно построить хорошую команду на будущее. Шансы побороться за Кубок? Будет в разы тяжелее, чем было в прошлых сезонах, когда у ЦСКА было право на ошибку. Сейчас точно не возьмусь сказать, что армейцы фавориты на победу в этом турнире» — сказал Кузнецов «СЭ».

ЦСКА после поражения от «Краснодара» в 1/2 финала Пути РПЛ со счетом 3:5 по сумме двух встреч продолжит борьбу за FONBET Кубок России в Пути регионов, где сыграет с победителем матча «Крылья Советов» — «Локомотив».

(Максим Ваншейд)

Джон Кордоба и&nbsp;Жоао Виктор в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (4:0) 17&nbsp;марта.«Краснодар» уничтожил ЦСКА. Два удаления — символ бессилия команды Челестини
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
17 марта, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
4:0
ЦСКА

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Фабио Челестини
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