Мусаев о разгромной победе «Краснодара» над ЦСКА: «Мы провели хорошую работу над ошибками»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Если сравнивать первый и второй матч — мы провели хорошую работу над ошибками, сегодня получился прессинг, получилось хорошее давление, единоборства, переходы. Хорошо контролировали мяч, оставили ЦСКА без него. За счет давления создавали моменты, и во втором тайме забили очень красивый второй гол, третий, четвертый и продолжали играть, не дав сопернику никаких шансов.

Перед матчем была нагретая обстановка, было много заявлений футболистов ЦСКА и клуба, которые нам очень не понравились. Важно было направить эти эмоции в правильное русло, чтобы мы отвечали не карточками, а счетом на табло. Каждая игра с ЦСКА получается очень яркой и принципиальной. Всего хватает. Важная победа. Мы очень рады.

Могу ли сказать, что второй гол — самый красивый, который «Краснодар» забивал при мне? Было бы очень обидно, если бы его отменили. Судьи хорошо разобрались. Суперкомбинация! Хочется видеть такие голы. Думаю, в мой топ-3 этот мяч войдет», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Благодаря этой победе «быки» обыграли красно-синих со счетом 5:3 по сумме двух встреч и прошли в финал Пути РПЛ.

(Мария Захарян)