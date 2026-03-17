Галицкий — игрокам «Краснодара» после победы над ЦСКА: «Все только началось, 9 туров до конца»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий обратился к игрокам после победы над ЦСКА (4:0) в ответном матче полуфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча проходила 17 марта. «Быки» одержали победу по сумме двух матчей (первая игра — 1:3) и вышли в финал пути РПЛ турнира. Там «Краснодар» сыграет с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Спартак» (первый матч 5:2).

— Очень важно, чтобы мы не публиковали грязные и чистые раздевалки, не обижались на слова. Потому что это не наш вид деятельности. Мы тут в футбол собрались играть, а не КВН заниматься. Но много эмоций сейчас истрачено. Все только началось, 9 туров до конца. У нас мало футболистов, скамейки почти нет. Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрываетесь. Потому что нет ничего важнее следующего матча с «Пари НН», — приводит слова Галицкого matchtv.ru.

После 21 тура «Краснодар» с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит», идущий вторым, на одно очко.

21 марта «Краснодар» дома сыграет с «Пари НН» в матче 22-го тура чемпионата России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max